FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FedEx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 460 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern habe in den vergangenen drei Jahren erfolgreich strukturelle Änderungen umgesetzt, welche die Kapitalintensität und Gewinnvolatilität verringert sowie Freiräume in der Bilanz geschaffen hätten, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Die Umsetzung von Veränderungen im schwierigen Europageschäft sei entscheidend für eine dauerhaft positive Barmitteilentwicklung - hier habe Fedex noch eine Wegstrecke vor sich./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 322.52
|
Abst. Kursziel*:
24.02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 322.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.05%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
04.09.26
|FedEx Aktie News: FedEx gibt am Abend ab (finanzen.ch)
|
04.09.26
|FedEx Aktie News: FedEx tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.08.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FedEx von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
Analysen zu FedEx Corp.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|26.06.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|256.15
|-1.80%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|
JP Morgan Chase & Co.
FUCHS Overweight
|07:16
|
UBS AG
Fresenius Buy
|07:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Commerzbank Neutral
|07:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Bank Overweight
|07:05
|
UBS AG
SAP Neutral
|07:04
|
UBS AG
ASML NV Buy
|06:52
|
JP Morgan Chase & Co.
FedEx Overweight