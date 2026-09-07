Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’279 -0.8%  SPI 20’067 -0.7%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’007 -0.2%  Euro 0.9404 -0.1%  EStoxx50 6’404 0.2%  Gold 4’403 -0.1%  Bitcoin 63’437 -1.0%  Dollar 0.8087 -0.1%  Öl 98.4 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RENK-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Aktie im Blick: Ascom erhält Grossauftrag von norwegischer Gesundheitsbehörde HSØ
Darum zeigt sich der Franken wenig bewegt - Yen im Fokus
Newron-Aktie: Unternehmen nimmt weitere Millionen aus Finanzierungsrunde ein
Meta-Aktie im Fokus: Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an
Suche...

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

256.15
CHF
-4.69
CHF
-1.80 %
07.09.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2026 06:52:50

FedEx Overweight

FedEx
256.15 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 460 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern habe in den vergangenen drei Jahren erfolgreich strukturelle Änderungen umgesetzt, welche die Kapitalintensität und Gewinnvolatilität verringert sowie Freiräume in der Bilanz geschaffen hätten, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Die Umsetzung von Veränderungen im schwierigen Europageschäft sei entscheidend für eine dauerhaft positive Barmitteilentwicklung - hier habe Fedex noch eine Wegstrecke vor sich./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:30 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 400.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 322.52 		Abst. Kursziel*:
24.02%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 322.44 		Abst. Kursziel aktuell:
24.05%
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.08.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.07.26 FedEx Outperform Bernstein Research
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
26.06.26 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.06.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen