NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 460 auf 400 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistikkonzern habe in den vergangenen drei Jahren erfolgreich strukturelle Änderungen umgesetzt, welche die Kapitalintensität und Gewinnvolatilität verringert sowie Freiräume in der Bilanz geschaffen hätten, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag. Die Umsetzung von Veränderungen im schwierigen Europageschäft sei entscheidend für eine dauerhaft positive Barmitteilentwicklung - hier habe Fedex noch eine Wegstrecke vor sich./rob/gl/ag;