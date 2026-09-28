FedEx Aktie News: Anleger schicken FedEx am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 286,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'706 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 286,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 285,85 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 22'274 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 345,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die FedEx-Aktie 20,41 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Mit Abgaben von 47,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,81 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte FedEx am 23.06.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 21,37 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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