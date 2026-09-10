Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’069 -0.6%  DAX 25’361 -0.8%  Euro 0.9439 0.2%  EStoxx50 6’269 -0.7%  Gold 4’357 -1.0%  Bitcoin 62’452 -1.4%  Dollar 0.8121 0.3%  Öl 106.8 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Amrize143013422Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib
Suche...
Plus500 Depot

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

FedEx-Performance im Blick 10.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FedEx-Aktien verdienen können.

FedEx
252.62 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden FedEx-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 150.46 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.646 FedEx-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’054.96 USD, da sich der Wert eines FedEx-Anteils am 09.09.2026 auf 309.19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105.50 Prozent angezogen.

FedEx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten