S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden FedEx-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 150.46 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.646 FedEx-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’054.96 USD, da sich der Wert eines FedEx-Anteils am 09.09.2026 auf 309.19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 105.50 Prozent angezogen.

FedEx markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 74.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch