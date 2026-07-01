FedEx 251.37 CHF -0.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex angesichts des Verkaufs der Supply-Chain-Sparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Der Schritt spiegele den stärkeren Fokus des US-Logistikkonzerns auf das Kerngeschäft mit Paketen wider, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.