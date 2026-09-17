S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

FedEx-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 169.39 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59.037 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 17’812.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 301.72 USD belief. Das entspricht einem Plus von 78.12 Prozent.

Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 72.99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch