FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FedEx-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde die FedEx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FedEx-Anteile 110.33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die FedEx-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.906 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 316.54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 286.91 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 186.91 Prozent vermehrt.
Am Markt war FedEx jüngst 77.01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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