FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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FedEx Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 397 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Outperform
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 397.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 315.62
|
Abst. Kursziel*:
25.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 315.71
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.75%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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