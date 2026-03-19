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20.03.2026 06:41:40

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 424 auf 432 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie des Logistikkonzerns dürfte positiv auf den starken Quartalsbericht und den angehobenen Ausblick reagieren, schrieb Brian Ossenbeck in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Management habe allerdings gewarnt, dass die derzeitige Geschäftsdynamik die Erwartungen an das laufende Quartal nach oben geschraubt habe. Einige fundamentale Herausforderungen sowie steigende Investitionen dürften den Druck auf das weiter schwache Großfrachtgeschäft aufrechterhalten, so der Experte. Er hob seine Schätzungen moderat an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 23:21 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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