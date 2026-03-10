FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex deutlich angehoben von 294 auf 424 US-Dollar, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Brian Ossenbeck sieht die Aktien des Logistikkonzerns vor den Quartalszahlen am 19. März positiv, wie er am Dienstag in seinem Ausblick schrieb. Die Marktschätzungen für 2026 hätten moderat Luft nach oben. Seine angehobenen Prognosen und das neue Kursziel spiegelten die jüngste Kursbewegung sowie die gestiegene Branchenbewertung wider. Ossenbeck ist optimistischer für weitere Kursgewinne, falls die derzeitigen Unternehmensinitiativen Erfolg haben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 424.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 361.10
|
Abst. Kursziel*:
17.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 366.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.73%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
09.03.26
|FedEx Aktie News: FedEx verliert am Abend (finanzen.ch)
|
09.03.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Montagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.02.26
|Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
|
26.02.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|FedEx-Aktie legt zu: Klage auf Rückerstattung von Trump-Zöllen (AWP)
|
24.02.26
|Versandriese FedEx klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen (Spiegel Online)
Analysen zu FedEx Corp.
|13:25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|13:25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|278.54
|1.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Neutral
|14:08
|
JP Morgan Chase & Co.
HUGO BOSS Neutral
|13:44
|
Deutsche Bank AG
BioNTech Buy
|13:25
|
JP Morgan Chase & Co.
FedEx Neutral
|13:05
|
Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|13:03
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse Buy
|12:58
|
Deutsche Bank AG
Roche Hold