FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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FedEx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck ging am Freitag auf die ersten eigenständigen Zahlen der abgespaltenen Frachtsparte FedEx Freight und die anschließende Telefonkonferenz ein. Das Geschäftsjahr 2026 sei letztlich besser als erwartet gelaufen. Es bedürfe jedoch noch einiger Klärung hinsichtlich der Kosten und der Margen in der siebenmonatigen Übergangszeit zwischen Anfang Juni und Ende Dezember./rob/ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 01:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 460.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 325.74
|
Abst. Kursziel*:
41.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 322.79
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.51%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
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