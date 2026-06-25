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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

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26.06.2026 15:34:54

FedEx Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 460 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Ossenbeck ging am Freitag auf die ersten eigenständigen Zahlen der abgespaltenen Frachtsparte FedEx Freight und die anschließende Telefonkonferenz ein. Das Geschäftsjahr 2026 sei letztlich besser als erwartet gelaufen. Es bedürfe jedoch noch einiger Klärung hinsichtlich der Kosten und der Margen in der siebenmonatigen Übergangszeit zwischen Anfang Juni und Ende Dezember./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 01:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 01:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 460.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 325.74 		Abst. Kursziel*:
41.22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 322.79 		Abst. Kursziel aktuell:
42.51%
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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