FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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28.09.2026 20:27:13
FedEx Aktie News: FedEx am Montagabend im Aufwind
Die Aktie von FedEx gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 289,48 USD.
Die FedEx-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 289,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'698 Punkten steht. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 289,49 USD. Mit einem Wert von 285,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 74'301 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der FedEx-Aktie ist somit 19,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 149,74 USD. Mit einem Kursverlust von 48,27 Prozent würde die FedEx-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem FedEx seine Aktionäre 2026 mit 5,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,81 USD je Aktie ausschütten. FedEx liess sich am 23.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,46 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.01 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FedEx einen Umsatz von 22.24 Mrd. USD eingefahren.
FedEx dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 21,37 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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