S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die FedEx-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die FedEx-Aktie an diesem Tag bei 151.09 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die FedEx-Aktie investiert hat, hat nun 0.662 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FedEx-Papiers auf 291.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192.93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92.93 Prozent.

Jüngst verzeichnete FedEx eine Marktkapitalisierung von 69.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch