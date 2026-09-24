FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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|Lukrativer FedEx-Einstieg?
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FedEx-Aktie gebracht.
Die FedEx-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die FedEx-Aktie an diesem Tag bei 151.09 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die FedEx-Aktie investiert hat, hat nun 0.662 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des FedEx-Papiers auf 291.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192.93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +92.93 Prozent.
Jüngst verzeichnete FedEx eine Marktkapitalisierung von 69.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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