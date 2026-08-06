FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in FedEx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der FedEx-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FedEx-Anteile 108.61 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92.075 FedEx-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28’609.66 USD, da sich der Wert eines FedEx-Anteils am 05.08.2026 auf 310.72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 186.10 Prozent vermehrt.
Alle FedEx-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 74.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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