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Expertenmeinungen 31.07.2026 22:30:38

FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf

FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf

Das sind die Analysten-Einschätzungen der FedEx-Aktie im vergangenen Monat.

FedEx
249.37 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen

Die FedEx-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten stufen die FedEx-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 373,50 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 307,40 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research397,00 USD29,1524.07.2026
UBS AG350,00 USD13,8602.07.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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