FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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31.07.2026 22:30:38
FedEx-Aktie: Experten empfehlen FedEx im Juli mehrheitlich zum Kauf
Das sind die Analysten-Einschätzungen der FedEx-Aktie im vergangenen Monat.
Die FedEx-Aktie wurde im Juli 2026 von 2 Experten analysiert.
2 Experten stufen die FedEx-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 373,50 USD beziffert, während der aktuelle FedEx-Kurs an der Börse NYSE bei 307,40 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|397,00 USD
|29,15
|24.07.2026
|UBS AG
|350,00 USD
|13,86
|02.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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