S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FedEx von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem FedEx-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die FedEx-Aktie an diesem Tag bei 153.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.651 FedEx-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 212.65 USD, da sich der Wert einer FedEx-Aktie am 12.08.2026 auf 326.77 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112.65 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von FedEx belief sich jüngst auf 76.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch