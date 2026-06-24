NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex von 450 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal hätten die Erwartungen bei Weitem übertroffen, schrieb Stephanie Moore in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Geschäftsdynamik bei dem Logistiker beschleunige sich. Die verhaltene Kursreaktion auf die Zahlen sei unberechtigt./tih/edh;