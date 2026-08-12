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12.08.2026 20:27:13

FedEx Aktie News: FedEx am Abend höher

FedEx Aktie News: FedEx am Abend höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von FedEx. Zuletzt wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 324,91 USD nach oben.

FedEx
270.18 CHF 2.88%
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Die Aktionäre schickten das Papier von FedEx nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 324,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'755 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die FedEx-Aktie bisher bei 326,03 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 322,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 43'418 FedEx-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 345,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,18 Prozent Plus fehlen der FedEx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der FedEx-Aktie liegt somit 121,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,85 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,80 USD aus. Am 23.06.2026 äusserte sich FedEx zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FedEx im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.01 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von FedEx rechnen Experten am 23.09.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem FedEx-Gewinn in Höhe von 21,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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