FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 330,46 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 330,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 327,65 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44'087 FedEx-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 345,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,40 Prozent hinzugewinnen. Am 14.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 146,67 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 55,62 Prozent wieder erreichen.

FedEx-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 5,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte FedEx am 23.06.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,60 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 6,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.22 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.09.2027 dürfte FedEx die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,36 USD je FedEx-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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