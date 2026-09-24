EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 2,78 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'008 Punkten notiert. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 2,71 EUR. Bei 2,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 307'509 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 7,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,71 EUR fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. EVOTEC SE gewährte am 13.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -16,21 Prozent auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 171.24 Mio. EUR gelegen.

2026 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -1,297 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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