PNE Aktie 2339409 / DE000A0JBPG2
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23.09.2026 15:58:23
Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot
Der SDAX verzeichnet derzeit Verluste.
Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.58 Prozent auf 18’304.29 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92.465 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.371 Prozent fester bei 18’479.22 Punkten, nach 18’410.84 Punkten am Vortag.
Bei 18’479.22 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’301.39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0.669 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 18’564.27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’157.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, notierte der SDAX bei 17’008.73 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.47 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell secunet Security Networks (+ 17.72 Prozent auf 252.50 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 7.67 Prozent auf 15.45 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.34 Prozent auf 30.80 EUR), PNE (+ 2.70 Prozent auf 7.22 EUR) und OHB SE (+ 2.00 Prozent auf 173.40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen KWS SAAT SE (-9.80 Prozent auf 70.90 EUR), Hypoport SE (-7.47 Prozent auf 69.95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5.33 Prozent auf 62.20 EUR), SMA Solar (-4.44 Prozent auf 59.25 EUR) und Vincorion (-2.74 Prozent auf 18.11 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 481’684 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.246 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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