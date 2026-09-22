MBB Aktie 2543021 / DE000A0ETBQ4
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22.09.2026 15:58:14
SDAX aktuell: SDAX zeigt sich nachmittags fester
Der SDAX befindet sich am Dienstag im Aufwind.
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.88 Prozent stärker bei 18’381.21 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91.847 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.115 Prozent auf 18’240.85 Punkte an der Kurstafel, nach 18’219.97 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’437.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’192.78 Punkten lag.
SDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’564.27 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’395.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der SDAX auf 16’944.87 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.91 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.
Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 4.74 Prozent auf 14.35 EUR), Basler (+ 4.27 Prozent auf 24.40 EUR), Douglas (+ 4.26 Prozent auf 7.34 EUR), tonies (+ 3.17 Prozent auf 11.70 EUR) und MBB SE (+ 3.01 Prozent auf 178.00 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil NORMA Group SE (-6.14 Prozent auf 16.50 EUR), OHB SE (-2.93 Prozent auf 172.40 EUR), Medios (-1.95 Prozent auf 10.06 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.94 Prozent auf 30.36 EUR) und secunet Security Networks (-1.37 Prozent auf 215.50 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 624’385 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4.220 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte
Im SDAX weist die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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