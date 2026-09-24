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24.09.2026 12:29:00

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büsst am Donnerstagmittag ein

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büsst am Donnerstagmittag ein

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 2,74 EUR.

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Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 2,74 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'927 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 2,71 EUR. Bei 2,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189'159 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,30 EUR) erklomm das Papier am 27.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 2,71 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 1,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 143.48 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 171.24 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,297 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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