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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

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SDAX-Performance 23.09.2026 17:58:17

Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Der SDAX zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

HAMBORNER REIT
3.96 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch gab der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.27 Prozent auf 18’360.94 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 92.465 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.371 Prozent fester bei 18’479.22 Punkten in den Handel, nach 18’410.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’301.39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’479.22 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 0.980 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’564.27 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, stand der SDAX bei 18’157.00 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 17’008.73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.79 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 15.62 Prozent auf 248.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 10.10 Prozent auf 15.80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.61 Prozent auf 31.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.93 Prozent auf 30.68 EUR) und OHB SE (+ 3.76 Prozent auf 176.40 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen KWS SAAT SE (-9.03 Prozent auf 71.50 EUR), Hypoport SE (-6.68 Prozent auf 70.55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6.39 Prozent auf 61.50 EUR), SMA Solar (-5.73 Prozent auf 58.45 EUR) und Wacker Neuson SE (-2.65 Prozent auf 23.85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 792’148 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.246 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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