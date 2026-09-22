Freundlicher Handel: SDAX liegt schlussendlich im Plus

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 1.21 Prozent stärker bei 18’441.09 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 91.847 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.115 Prozent stärker bei 18’240.85 Punkten, nach 18’219.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’192.78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18’441.09 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 18’564.27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’395.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’944.87 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6.25 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 5.89 Prozent auf 62.00 EUR), Drägerwerk (+ 5.41 Prozent auf 120.80 EUR), Basler (+ 5.13) Prozent auf 24.60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.74 Prozent auf 14.35 EUR) und Douglas (+ 4.12 Prozent auf 7.33 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil NORMA Group SE (-6.03 Prozent auf 16.52 EUR), OHB SE (-4.28 Prozent auf 170.00 EUR), GFT SE (-2.81 Prozent auf 25.95 EUR), pbb (-2.46 Prozent auf 3.17 EUR) und Deutsche Beteiligungs (-2.43 Prozent auf 20.10 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’366’933 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4.220 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch