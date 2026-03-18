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Expertise vor Bilanz 18.03.2026 18:18:00

Ausblick: Vonovia SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Vonovia SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Vonovia SE-Bilanz voraus.

Vonovia
22.33 CHF -0.58%
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Vonovia SE wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Vonovia SE für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,428 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,420 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 66,02 Prozent auf 816,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 EUR, gegenüber -1,090 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,38 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,13 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Vonovia SE

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