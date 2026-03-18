Ausblick: Schoeller-Bleckmann präsentiert Quartalsergebnisse

Schoeller-Bleckmann stellt am 19.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,090 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Schoeller-Bleckmann 0,700 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 96,7 Millionen EUR gegenüber 134,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie, gegenüber 2,88 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 458,6 Millionen EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 560,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch