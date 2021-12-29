Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
35.89CHF
0.88CHF
2.51 %
29.12.2021
SWX
04.11.2025 10:53:46
Evonik Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Neutral" belassen. Das Kerngeschäft des Spezialchemiekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Geoff Haire am Dienstag. Um das bestätigte Jahresziel für das operative Ergebnis zu erreichen, müsste der zuletzt übliche saisonale Dämpfer im Schlussquartal aus seiner Sicht diesmal schon geringer ausfallen./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik AG Neutral
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
15.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14.39 €
|
Abst. Kursziel*:
4.24%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.66%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
