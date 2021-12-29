Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
35.89CHF
0.88CHF
2.51 %
29.12.2021
SWX
04.11.2025 10:27:28
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei so schwach gewesen, wie bereits vorab signalisiert, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Evonik AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
20.40 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
14.29 €
Abst. Kursziel*:
42.76%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
14.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
41.18%
Analyst Name::
Oliver Schwarz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
07:06
|Evonik sieht noch keine Nachfragebelebung (AWP)
|
29.10.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.10.25
|EU-Klimapolitik: Evonik-Chef fordert Reform der CO₂-Abgabe (Spiegel Online)
|
27.10.25