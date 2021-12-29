Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

35.89
CHF
0.88
CHF
2.51 %
29.12.2021
SWX
04.11.2025 07:38:39

Evonik Hold

Evonik
13.52 CHF -0.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach den Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns habe etwas über seiner eigenen und auch der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen, schrieb Chris Counihan am Dienstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Jahresziele für das Ebitda, den Umsatz und den freien Cashflow seien bestätigt worden./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 01:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Hold
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15.10 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14.54 € 		Abst. Kursziel*:
3.85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.01%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

