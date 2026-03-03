Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’611 1.5%  SPI 18’748 1.5%  Dow 48’436 -0.1%  DAX 24’214 1.8%  Euro 0.9082 0.0%  EStoxx50 5’882 1.9%  Gold 5’185 1.9%  Bitcoin 55’749 4.4%  Dollar 0.7802 -0.3%  Öl 81.2 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Andritz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
Ausblick: LEG Immobilien verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
US-Arbeitsmarkt stärker als gedacht - ADP meldet mehr neue Jobs im Privatsektor
Suche...
eToro entdecken

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

311.71
CHF
7.53
CHF
2.48 %
14:26:56
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 13:07:26

Tesla Equal Weight

Tesla
311.71 CHF 2.48%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Herstellerpool für CO2-Emissionen rund um Tesla umfasse 2026 drei Mitglieder weniger als im Vorjahr, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Dabei schließen sich Autokonzerne zusammen, um gemeinsam die Emissionsrichtlinien der EU zu erfüllen. Bis Anfang Dezember könnten allerdings noch weitere Hersteller hinzustoßen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 22:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 392.43 		Abst. Kursziel*:
-8.26%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 392.42 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.26%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:07 Tesla Equal Weight Barclays Capital
18.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.01.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Tesla 311.00 2.24% Tesla