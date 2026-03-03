Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Herstellerpool für CO2-Emissionen rund um Tesla umfasse 2026 drei Mitglieder weniger als im Vorjahr, schrieb Dan Levy am Mittwoch. Dabei schließen sich Autokonzerne zusammen, um gemeinsam die Emissionsrichtlinien der EU zu erfüllen. Bis Anfang Dezember könnten allerdings noch weitere Hersteller hinzustoßen./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 392.43
|
Abst. Kursziel*:
-8.26%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 392.42
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.26%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
09:33
|So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
03.03.26
|Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Abend südwärts (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Tesla Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla (finanzen.ch)
|
03.03.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Tesla-Aktie im Blick: Mit diesen Problemen kämpfen Robotaxis derzeit (finanzen.ch)
|
02.03.26
|SpaceX lines up Starship launch next year as Elon Musk targets $1.5tn IPO (Financial Times)
|
02.03.26
|SpaceX lines up Starship launch next year as Elon Musk targets $1.5tn IPO (Financial Times)
|
01.03.26
|Tesla-Aktie, SpaceX & Co.: Darum steht Elon Musk an der Spitze der Forbes-Innovatoren-Liste (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|13:07
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|311.00
|2.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:28
|
Deutsche Bank AG
HUGO BOSS Hold
|13:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Schaeffler Neutral
|13:07
|
Barclays Capital
Tesla Equal Weight
|13:06
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight
|12:56
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|12:55
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:47
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight