Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
28.47CHF
1.62CHF
6.03 %
28.06.2019
SWX
26.09.2025 07:13:49
Evonik Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mittelverwendung müsse überdacht werden, schrieb Sebastian Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung des Chemiekonzerns. Das dritte Quartal sei gekennzeichnet von Schwäche - durch die Bank./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Hold
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.81 €
|
Abst. Kursziel*:
8.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.18%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
