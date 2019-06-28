Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013

28.06.2019
Evonik
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evonik von 18 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mittelverwendung müsse überdacht werden, schrieb Sebastian Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Prognosesenkung des Chemiekonzerns. Das dritte Quartal sei gekennzeichnet von Schwäche - durch die Bank./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 19:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

