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Einstufung im Blick 12.08.2026 10:34:44

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für EON SE-Aktie

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für EON SE-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

E.ON
17.57 CHF -1.81%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromerzeugers und Netzbetreibers als auch für das um zeitliche Effekte bereinigte Nettoergebnis.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:18 Uhr mit Abschlägen von 1.1 Prozent bei 18.82 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15.33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der EON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 749’970 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 20.2 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,E.ON
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