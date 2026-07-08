Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’174 -1.3%  SPI 19’932 -1.3%  Dow 52’348 -1.1%  DAX 24’897 -2.2%  Euro 0.9227 0.0%  EStoxx50 6’246 0.7%  Gold 4’103 0.6%  Bitcoin 50’666 0.7%  Dollar 0.8068 -0.2%  Öl 77.9 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Die (Investment-)Zukunft im Blick: Innovativ mit Invesco investieren
Porsche-Verkäufe weiter im Sinkflug - das sind die Gründe - Aktie im Blick
Schrillen die Alarmglocken bei der NVIDIA-Aktie? GPU-Preise sacken innerhalb weniger Wochen ab
Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Delta Air Lines gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Plus500 Depot

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.66
CHF
0.45
CHF
2.58 %
09:03:21
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.07.2026 07:17:58

EON SE Sector Perform

E.ON
17.70 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eon von 15 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit dem britischen Energieanbieters Ovo würde Eon eine Turnaround-Story übernehmen, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er berücksichtigte dies nun in seinem Bewertungsmodell und passte die Erwartungen an das Netzgeschäft nach oben an. Für die Eon-Aktien bleibe regulatorische Klarheit entscheidend./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19.17 € 		Abst. Kursziel*:
-0.91%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
19.23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.17%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?