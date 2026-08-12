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Bewertung im Blick 12.08.2026 10:34:45

EON SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

EON SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

EON SE-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst James Brand einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

E.ON
17.57 CHF -1.81%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen und der Ausblick für 2030 stehe, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe in dem Quartalsbericht des Stromerzeugers und Netzbetreibers keine echte Überraschung. Das Unternehmen sei nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg zur Erreichung der Jahresziele.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:18 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.1 Prozent auf 18.82 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 8.96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 749’970 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 20.2 Prozent nach oben. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
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