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Kursentwicklung im Fokus 10.09.2026 09:28:16

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am vierten Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Deutsche Telekom
26.24 CHF -1.06%
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Am Donnerstag geht es im DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0.04 Prozent auf 25’585.49 Punkte aufwärts. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.166 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.081 Prozent auf 25’555.66 Punkte an der Kurstafel, nach 25’576.45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25’594.33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’536.88 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verlor der DAX bereits um 1.74 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’323.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’195.31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23’632.95 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.26 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.19 EUR), RWE (+ 1.43 Prozent auf 61.12 EUR), Deutsche Bank (+ 1.24 Prozent auf 35.48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.21 Prozent auf 502.00 EUR) und EON SE (+ 1.02 Prozent auf 17.79 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-3.23 Prozent auf 176.96 EUR), adidas (-2.19 Prozent auf 143.25 EUR), HOCHTIEF (-0.78 Prozent auf 432.20 EUR), Symrise (-0.77 Prozent auf 88.02 EUR) und Rheinmetall (-0.73 Prozent auf 1’005.00 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 263’259 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209.718 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.91 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com
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