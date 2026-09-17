DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der EON SE-Aktie statt. Der Schlusskurs der EON SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6.35 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in EON SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.748 EON SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 278.19 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Anteils am 16.09.2026 auf 17.67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 178.19 Prozent gesteigert.

Insgesamt war EON SE zuletzt 45.45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch