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Kursverlauf 10.09.2026 09:28:16

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen

Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

RWE
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Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.34 Prozent fester bei 25’610.00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25’621.00 Punkte, das Tagestief hingegen 25’524.00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 26’340.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’046.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’583.00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.25 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.19 EUR), RWE (+ 1.43 Prozent auf 61.12 EUR), Deutsche Bank (+ 1.24 Prozent auf 35.48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.21 Prozent auf 502.00 EUR) und EON SE (+ 1.02 Prozent auf 17.79 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen SAP SE (-3.23 Prozent auf 176.96 EUR), adidas (-2.19 Prozent auf 143.25 EUR), HOCHTIEF (-0.78 Prozent auf 432.20 EUR), Symrise (-0.77 Prozent auf 88.02 EUR) und Rheinmetall (-0.73 Prozent auf 1’005.00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 263’259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 209.718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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24.08.26 Vonovia Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
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