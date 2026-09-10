RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
10.09.2026 09:28:16
Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen
Der LUS-DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.
Um 09:25 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.34 Prozent fester bei 25’610.00 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25’621.00 Punkte, das Tagestief hingegen 25’524.00 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Wert von 26’340.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’046.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’583.00 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4.25 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.19 EUR), RWE (+ 1.43 Prozent auf 61.12 EUR), Deutsche Bank (+ 1.24 Prozent auf 35.48 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.21 Prozent auf 502.00 EUR) und EON SE (+ 1.02 Prozent auf 17.79 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen SAP SE (-3.23 Prozent auf 176.96 EUR), adidas (-2.19 Prozent auf 143.25 EUR), HOCHTIEF (-0.78 Prozent auf 432.20 EUR), Symrise (-0.77 Prozent auf 88.02 EUR) und Rheinmetall (-0.73 Prozent auf 1’005.00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 263’259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 209.718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’557.00
|0.13%
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Entscheid: SMI und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt sowie der der deutsche Leitindex rutschen im Donnerstagshandel etwas ab. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.