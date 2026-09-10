E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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10.09.2026 10:02:28
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EON SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in EON SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem EON SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.98 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 910.747 EON SE-Anteilen. Die gehaltenen EON SE-Anteile wären am 09.09.2026 16’038.25 EUR wert, da der Schlussstand 17.61 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60.38 Prozent erhöht.
Der EON SE-Wert an der Börse wurde auf 46.14 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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