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Kursentwicklung 28.09.2026 15:58:13

Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

Der Euro STOXX 50 macht derzeit Gewinne.

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Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.46 Prozent nach oben auf 6’331.95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.402 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.142 Prozent auf 6’311.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’302.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’287.67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’338.23 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’485.67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’221.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’499.70 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.23 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 2.39 Prozent auf 24.63 EUR), Bayer (+ 1.48 Prozent auf 50.76 EUR), Infineon (+ 1.46 Prozent auf 57.54 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.42 Prozent auf 41.87 EUR) und Airbus SE (+ 1.35 Prozent auf 195.14 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil SAP SE (-3.46 Prozent auf 179.48 EUR), Rheinmetall (-0.99 Prozent auf 972.70 EUR), Enel (-0.77 Prozent auf 8.85 EUR), Deutsche Telekom (-0.67 Prozent auf 26.82 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.22 Prozent auf 6.80 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’845’850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

2026 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.62 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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