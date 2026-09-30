STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Nachfrage nach Halbleitern bleibe stark und die meisten Unternehmen dürften die Erwartungen zumindest erfüllen, schrieb Janardan Menon am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison des europäischen Chipsektors. Die Prognosen dürften aber kaum steigen, was die Aktienkurse belasten könnte. Menon rechnet im vierten Quartal mit einem Zyklus-Peak. Die Bewertungen sinken typischerweise mit einem Vorlauf von drei bis sechs Monaten und dürften entsprechend unter Druck bleiben. Menons Top-Favoriten bleiben Nokia, AMS-Osram und Infineon, bei denen er besonders optimistisch für die Gewinne im Geschäftsjahr 2027 ist./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.59 €
|
Abst. Kursziel*:
42.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.99%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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