C Capital-Aktie: Beteiligungsgesellschaft bleibt im ersten Halbjahr in den roten Zahlen

Das Betriebsergebnis EBITDA belief sich im ersten Semester 2026 auf -1,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit -1,8 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Unter dem Strich blieb ein Verlust von 4,2 Millionen nach 4,5 Millionen, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft C Capital am Mittwoch mitteilte. Das Minus sei hauptsächlich auf die Abschreibung von Goodwill in Höhe von 2,6 Millionen Dollar sowie auf höhere Personal- und Verwaltungskosten der erweiterten Plattform zurückzuführen. Dem stehe ein positives Finanzergebnis von 0,2 Millionen gegenüber.

Der konsolidierte Betriebsertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 4,7 Millionen Dollar. Derweil beliefen sich die liquiden Mittel per Ende Juni auf 1,6 Millionen, verglichen mit 5,0 Millionen zum Jahresende 2025.

ys/cg

Zürich (awp)