C Capital Holdings Aktie 632685 / CH0006326851
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30.09.2026 09:06:37
C Capital-Aktie: Beteiligungsgesellschaft bleibt im ersten Halbjahr in den roten Zahlen
Die Beteiligungsgesellschaft C Capital (ehemals Youngtimers) steckt weiterhin in den roten Zahlen.
Unter dem Strich blieb ein Verlust von 4,2 Millionen nach 4,5 Millionen, wie die an der SIX kotierte Gesellschaft C Capital am Mittwoch mitteilte. Das Minus sei hauptsächlich auf die Abschreibung von Goodwill in Höhe von 2,6 Millionen Dollar sowie auf höhere Personal- und Verwaltungskosten der erweiterten Plattform zurückzuführen. Dem stehe ein positives Finanzergebnis von 0,2 Millionen gegenüber.
Der konsolidierte Betriebsertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 4,7 Millionen Dollar. Derweil beliefen sich die liquiden Mittel per Ende Juni auf 1,6 Millionen, verglichen mit 5,0 Millionen zum Jahresende 2025.
ys/cg
Zürich (awp)
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