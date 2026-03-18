Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.57
CHF
-0.01
CHF
-0.12 %
13:11:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.03.2026 11:13:29

Enel Underperform

Enel
8.57 CHF -0.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Versorgers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die übrigen Kennziffern hätten im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten gelegen./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
9.34 € 		Abst. Kursziel*:
-14.33%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
9.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.97%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:13 Enel Underperform RBC Capital Markets
17.03.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
