Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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28.08.2026 08:37:26
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Höhere Inflation helfe den italienischen regulierten Versorgern etwas bei ansonsten drohenden Kürzungen der vom Regulierer erlaubten Kapitalrendite, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 12:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.45 €
|
Abst. Kursziel*:
3.68%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.92%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.81
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