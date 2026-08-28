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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

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28.08.2026 08:37:26

Enel Market-Perform

Enel
8.84 CHF 0.96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Höhere Inflation helfe den italienischen regulierten Versorgern etwas bei ansonsten drohenden Kürzungen der vom Regulierer erlaubten Kapitalrendite, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 12:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9.80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9.45 € 		Abst. Kursziel*:
3.68%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.92%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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