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Kursentwicklung 17.09.2026 09:28:13

Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50

Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50

Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.

Enel
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Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.72 Prozent fester bei 5’351.61 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.349 Prozent fester bei 5’331.98 Punkten, nach 5’313.42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’351.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’331.98 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.395 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 17.08.2026, mit 5’500.53 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’357.10 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 17.09.2025, mit 4’538.42 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.96 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 139.44 EUR), Rolls-Royce (+ 1.67 Prozent auf 14.65 GBP), Rheinmetall (+ 1.66 Prozent auf 1’029.80 EUR), RELX (+ 1.39 Prozent auf 25.78 GBP) und Siemens (+ 1.27 Prozent auf 263.80 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Roche (-0.58 Prozent auf 360.40 CHF), BP (-0.37 Prozent auf 5.65 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.34 Prozent auf 35.65 GBP), Enel (-0.18 Prozent auf 8.86 EUR) und UBS (+ 0.22 Prozent auf 41.85 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 525’438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 531.414 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.09 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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