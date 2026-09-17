Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
17.09.2026 09:28:13
Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50
Der STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am vierten Tag der Woche fort.
Um 09:11 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.72 Prozent fester bei 5’351.61 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0.349 Prozent fester bei 5’331.98 Punkten, nach 5’313.42 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5’351.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’331.98 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0.395 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 17.08.2026, mit 5’500.53 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’357.10 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 17.09.2025, mit 4’538.42 Punkten bewertet.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.96 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1.69 Prozent auf 139.44 EUR), Rolls-Royce (+ 1.67 Prozent auf 14.65 GBP), Rheinmetall (+ 1.66 Prozent auf 1’029.80 EUR), RELX (+ 1.39 Prozent auf 25.78 GBP) und Siemens (+ 1.27 Prozent auf 263.80 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Roche (-0.58 Prozent auf 360.40 CHF), BP (-0.37 Prozent auf 5.65 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.34 Prozent auf 35.65 GBP), Enel (-0.18 Prozent auf 8.86 EUR) und UBS (+ 0.22 Prozent auf 41.85 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 525’438 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 531.414 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.09 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’339.60
|0.49%
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.