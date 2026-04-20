Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 9,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ein starkes Geschäft auf dem Heimatmarkt und günstige lateinamerikanische Wechselkurse konstatierte Analyst Bartlomiej Kubicki dem italienischen Energiekonzern. Er hob daher am Mittwoch seine Schätzungen für 2027 und 2028 an. Die Aktie sei allerdings eine "Wertfalle" ohne große Aussichten auf eine Neubewertung, so der Experte./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.59 €
|
Abst. Kursziel*:
2.23%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.43%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
26.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
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|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|15.06.26
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|Bernstein Research
|08.05.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.87
|-1.14%
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