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Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.85
CHF
-0.12
CHF
-1.29 %
09:12:59
SWX
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27.08.2026 07:29:01

Enel Market-Perform

Enel
8.89 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Enel von 9,30 auf 9,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Ein starkes Geschäft auf dem Heimatmarkt und günstige lateinamerikanische Wechselkurse konstatierte Analyst Bartlomiej Kubicki dem italienischen Energiekonzern. Er hob daher am Mittwoch seine Schätzungen für 2027 und 2028 an. Die Aktie sei allerdings eine "Wertfalle" ohne große Aussichten auf eine Neubewertung, so der Experte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9.80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9.59 € 		Abst. Kursziel*:
2.23%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.43%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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