Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sorge dafür, dass sich der Ausblick für den Gewinn je Aktie an das obere Ende der bisherigen Zielspanne verlagere./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.30 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.87 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.78%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.32%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
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