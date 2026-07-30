Enel 9.11 CHF -0.35% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sorge dafür, dass sich der Ausblick für den Gewinn je Aktie an das obere Ende der bisherigen Zielspanne verlagere./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:31 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.