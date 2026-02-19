Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.04
CHF
-0.53
CHF
-6.14 %
14:23:52
BRXC
19.02.2026 12:32:51

Enel Market-Perform

Enel
8.04 CHF -6.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein Gesetzesentwurf der italienischen Regierung, der noch vom Parlament gebilligt werden müsse, sehe ab 2026 und für einen Zeitraum von zwei Jahren höhere Steuern für Energiekonzerne vor, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag in seiner Branchenbetrachtung. Am meisten wären davon Terna und Italgas betroffen. Dagegen sollte dies sich bei Snam und Enel weniger auswirken. Für Enel rechnet Kubicki mit jährlich rund 100 Millionen Euro, was für seine Ergebnisschätzungen (EPS) einem Risiko von 1,4 Prozent entspreche./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:54 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

