Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.67CHF
-0.05CHF
-0.60 %
17:29:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.02.2026 20:39:25
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Alles in allem hätten die wichtigsten Kennziffern des italienischen Energiekonzerns die Konsensschätzungen getroffen, schrieb Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9.39 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.81%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.89%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Enel-Aktie: Was Analysten von Enel erwarten (finanzen.net)
|
29.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)