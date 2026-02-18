Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Energiekonzern stehe vor einem Kapitalmarkttag voller Herausforderungen, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwochnachmittag. Der Experte verwies auf einen starken Rückgang der Strompreise. Italiens Bemühungen zu deren Senkung machten sich dabei bemerkbar./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8.90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.92%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.88%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
