Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.56
CHF
0.13
CHF
1.54 %
18.02.2026
BRXC
Enel Market-Perform

Enel
8.56 CHF 1.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Energiekonzern stehe vor einem Kapitalmarkttag voller Herausforderungen, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwochnachmittag. Der Experte verwies auf einen starken Rückgang der Strompreise. Italiens Bemühungen zu deren Senkung machten sich dabei bemerkbar./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
9.26 € 		Abst. Kursziel*:
-3.92%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
9.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.88%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse