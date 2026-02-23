Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.98CHF
0.18CHF
2.06 %
09:56:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.02.2026 08:46:45
Enel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag der Italiener sei stark gewesen, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das avisierte Gewinnwachstum sei höher als gedacht./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.57%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
09:29
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
23.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
23.02.26
|STOXX-Handel STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Enel S.p.A.
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8.98
|2.06%
