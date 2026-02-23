Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’910 0.3%  SPI 19’102 0.3%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’953 -0.2%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’098 -0.3%  Gold 5’168 -1.1%  Bitcoin 48’867 -2.2%  Dollar 0.7741 -0.1%  Öl 71.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MTU Aero Engines-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Analyse: Buy-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FMC-Aktie: Einführung eines neuen Dialysegeräts könnte Fresenius Medical Care in 2026 bremsen
Tesla-Aktie: Experte sieht Wandel zum Robotik-Konzern
Sell von UBS AG für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Enel Aktie 1250633 / IT0003128367

8.98
CHF
0.18
CHF
2.06 %
09:56:28
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 08:46:45

Enel Hold

Enel
8.98 CHF 2.06%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag der Italiener sei stark gewesen, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das avisierte Gewinnwachstum sei höher als gedacht./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Enel S.p.A. Hold
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9.84 € 		Abst. Kursziel*:
-13.61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.57%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:46 Enel Hold Deutsche Bank AG
23.02.26 Enel Kaufen DZ BANK
23.02.26 Enel Overweight Barclays Capital
23.02.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
23.02.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen